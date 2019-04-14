Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 19:30
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VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E LAURENTINA
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO CON RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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