Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE.

IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064

TORNIAMO ALL’EMERGENZA, SONO 4 LE ZONE ROSSE NEL LAZIO

SI TRATTA DEI COMUNI DI:

CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO

DI NEROLA, NELL’ALTA SABINA

CONTIGLIANO NEL REATINO

E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA

PER TUTTI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO

ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

CHIUDIAMO CON I CANTIERI

NEL COMUNE DI COLONNA DA DOMANI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA ALCIDE DE GASPERI E VICOLO DELLA STAZIONE. LE OPERAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN FASCIA ORARIA 7.30 – 18.00.

VI LASCIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGINE LAZIO VI AUGURA UNA PIACEVOLE SERATA E

VI DA’ APPUNTAMENTO A DOMANI

Servizio fornito da Astral