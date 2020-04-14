Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 14 APRILE 2020 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA ROMA – FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
NEL COMUNE DI COLONNA DA OGGI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA ALCIDE DE GASPERI E VICOLO DELLA STAZIONE. LE OPERAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN FASCIA ORARIA 7.30 – 18.00
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral