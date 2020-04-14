Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 14 APRILE 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA.
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA COVID-19 SEGNALIAMO CHE DA OGGI STOP A ZONA ROSSA NEI COMUNI DI:
NEROLA, NELL’ALTA SABINA
CONTIGLIANO NEL REATINO
E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA
ALL’INTERNO DEI TRE COMUNI I BUS COTRAL EFFETTUANO LE FERMATE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA ROMA – FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO.
PER CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO
VIGE ANCORA IL DIVIETO DI INGRESSO E DI ALLONTANAMENTO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064
CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITÀ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral