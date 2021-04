Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 14 APRILE 2021 ORE 9.05 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO

SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE TRA CAVA DEI SELCI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO. PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE ALL’APPIA CODE ANCHE SU VIA DEI LAGHI A PARTIRE DA PANTANELLE

IN ENTRATA A ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA.

TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI.

