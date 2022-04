Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 14 APRILE 2022 08.05 ORE ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI SI STA IN FILA PER 2 KM A CAUSA DI LAVORI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

E SULLA PONTINA, SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA, RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO.

TRAFFICATA LA VIA LAURENTINA: CODE TRA VIA DI TRIGORIA E VALLERANELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVOINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE NEI DUE SENSI DELLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE.

SUL RACCORDO ANULARE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO TRA MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO E PI’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA.

TRAFFICO RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE. PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTATE IL NOSTRO SITO E I CANALI SOCIAL

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral