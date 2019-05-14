Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 7:20 FEDERICO MONTI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA VERSO ROMA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SUD E, AVANTI, TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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