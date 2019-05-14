Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E LAURENTINA
RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
INFINE PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA BORGO SANTA RITA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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