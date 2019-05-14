Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E LAURENTINA AL MOMENTO CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO
RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASALOTTI ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
INFINE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VFIA DEI CERASETI E LA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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