Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA AURELIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA,
RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA
RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BOCCEA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASSIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SULLA ADIACENTE NOMENTANA BIS E LA VIA POMBARESE IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN OCCASIONE DELLA 102IMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, OGGI 14 MAGGIO ATTIVE DEVIAZIONI E MODIFICHE PER L SERVIZIO BUS COTRAL SULLE STRADE POLENSE, TIVOLESE E ZAGAROLESE IN FASCIA ORARIA 12.00 19.00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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