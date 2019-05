Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 09:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA AURELIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA,

RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, RIMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA, PIU AVANTI INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA BOCCEA E TRIONFALE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PERCORRENDO VIA ANAGNINA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA GROTTAFERRATA E VIA DELLA MOLA CAVONA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral