Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE RALLETNAMENTI E CODE TRA AURELIA E PONTINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA IL PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA CASSIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA VIA DANTE DA MAIANO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
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