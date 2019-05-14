Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETTEVENE E CAMPAGNANO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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