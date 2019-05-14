Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA AL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
DA CLAUDIO CELOCCIA E’ TUTTO
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