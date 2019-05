Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

E RIGUARDO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO, E’ IN CORSO LA 4° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, CHE SI CONCLUDERA’ NEL COMUNE DI FRASCATI: ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI CICLISTI; ATTIVE INOLTRE MODIFICHE E VARIAZIONI DI CORSE DEL SERVIZIO REGIONALE BUS COTRAL NELLE ZONE INTERESSATE DALLE TAPPE DELLA GARA: IL PASSAGGIO TRA GUIDONIA E TIVOLI E’ PREVISTO PER LE ORE 16; PER L’OCCASIONE SULLA A24 ROMA TERAMO E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL CASELLO DI TIVOLI, PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

