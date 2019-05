Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASILINA, TRA PANTANO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE, CON TRAFFICO RALLENTATO TRA VITINIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E ROMANINA; IN INTERNA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

E RIGUARDO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO, E’ IN CORSO LA 4° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, CHE SI CONCLUDERA’ NEL COMUNE DI FRASCATI: ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI CICLISTI; ATTIVE INOLTRE MODIFICHE E VARIAZIONI DI CORSE DEL SERVIZIO REGIONALE BUS COTRAL NELLE ZONE INTERESSATE DALLE TAPPE DELLA GARA: SEMPRE PER IL TRANSITO DELLA CORSA, SULLA A24 ROMA TERAMO E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL CASELLO DI TIVOLI; SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CHIUSO ANCHE LO SVINCOLO PER CASTELNUOVO DI PORTO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA.

