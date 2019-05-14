Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO:
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI PRIMA PORTA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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