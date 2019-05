Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO NELLA STAZIONE TIBURTINA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NEL NODO DI ROMA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE E SULLA FL1 ROMA-FIUMICINO: E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI CORSE.

E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

RESTIAMO SULLA ROMA TERAMO DOVE E’ STATO RIAPERTO IL CASELLO DI TIVOLI, CHIUSO IN PRECEDENZA PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA;

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

