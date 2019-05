Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA RISOLTO IL PROBLEMA TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA STAZIONE TIBURTINA; LA CIRCOLAZIONE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;

E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI;

RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE SEMPRE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

