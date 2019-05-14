Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI;
RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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