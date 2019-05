Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA FLAMINA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA RESTANO CHIUSE LE FERMATE DELLA METRO A REPUBBILCA E BARBERINI: ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E PIAZZALE FLAMINIO.

