Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 20:30

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

STESSA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.

E DOMANI SI SVOLGERA’ LA 5° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, CON PARTENZA DA FRASCATI E ARRIVO A TERRACINA: LA GARA CICLISTICA PASSERA’ PER I PRINCIPALI COMUNI DEI CASTELLI ROMANI PER POI ATTRAVERSARE CISTERNA DI LATINA, LATINA, SEZZE FINO AD ARRIVARE A TERRACINA: A PARTIRE DALLA MATTINATA PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI CICLISTI, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE.

