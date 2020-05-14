Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’
LE ALTRE NOTIZIE,
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAMPO DI CARNE E PADIGLIONE
STIMATI RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
CAMBIAMO ARGOMENTO
AL VIA OGGI IN VIA ARDEATINA I LAVORI STRADALI
I BUS DELLA LINEA 218 DIRETTI IN VIA PADRE FORMATO PROSEGUIRANNO SU VIA ARDEATINA, INVERTIRANNO LA MARCIA ALLA ROTATORIA DI FALCOGNANA ED EFFETTUERANNO CAPOLINEA ALLA FERMATA “SANTUARIO DIVINO AMORE”.
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 4 LUGLIO PROSSIMO
DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.
FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
INFINE RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral