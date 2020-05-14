Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRIME CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
BREVI ATTESE ANCHE SULLA BRETELLA FIRENZE-ROMA ALLO SVINCOLO
L’AQUILA-TERAMO, IN DIREZIONE ROMA, ANCHE QUI PER LAVORI
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CAMPO DI CARNE E PADIGLIONE
STIMATI RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
CAMBIAMO ARGOMENTO
SONO INIZIATI OGGI I LAVORI STRADALI IN VIA ARDEATINA
PERTANTO I BUS DELLA LINEA 218 DIRETTI IN VIA PADRE FORMATO PROSEGUONO SU VIA ARDEATINA, INVERTONO POI IL SENSO DI MARCIA ALLA ROTATORIA DI FALCOGNANA PER FARE CAPOLINEA ALLA FERMATA “SANTUARIO DIVINO AMORE”.
IL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER SABATO 4 LUGLIO 2020.
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA, NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral