Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 08:45

di - 14 Maggio 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
    CI SPOSTIAMO SULLA FIRENZE ROMA, DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO L’AQUILA-TERAMO, IN DIREZIONE SUD
    AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
    NEL COMPLESSO IL TRAFFICO SI MANTIENE AL MOMENTO, REGOLARE
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA CAMPO DI CARNE E PADIGLIONE, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

    IN TEMA CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
    SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

    INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
    E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA, NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
    E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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