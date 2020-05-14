Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, IN ESTERNA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA FIRENZE ROMA, DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO L’AQUILA-TERAMO, IN DIREZIONE SUD
AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
ORA I CANTIERI
PROSEGUIRANNO FINO AL 5 GIUGNO I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA I KM 32+000 E 61+100.
GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI
INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA, NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral