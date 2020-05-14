Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’
AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
BREVI ATTESE SULLA CASSIA, QUI PER LAVORI A CURA DI ANAS, IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA, NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral