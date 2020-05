Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’, INFATTI IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LAVORI SERALI DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO:

SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO;

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-AMBA ARADAM-COLOSSEO;

SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 A FINE SERVIZIO, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

I CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI

INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.

SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

