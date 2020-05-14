Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’, INFATTI IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LAVORI SERALI DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO:
SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO;
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-AMBA ARADAM-COLOSSEO;
SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 A FINE SERVIZIO, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
I CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI
INFINE RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI.
SONO COMUNQUE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE È, INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral