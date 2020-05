Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN LOCALITA’ LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

BREVI ATTESE SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LAVORI DI ANAS, IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI VILLALBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI, VENERDI’ 15 MAGGIO RIAPRE LA STAZIONE BARBERINI ANCHE IN INGRESSO,

LA RIAPERTURA TIENE CONTO DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI SULL’EMERGENZA SANITARIA EMANATI DAL GOVERNO, NONCHÉ DEI FLUSSI MASSIMI DI PASSEGGERI STABILITI DALLE NORME REGIONALI.

NELLA STAZIONE SARANNO IN FUNZIONE QUATTRO SCALE SULLE SEI PRESENTI, DUE PER L’INGRESSO E DUE PER L’USCITA.

I CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, E’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO FINO ALLE ORE 5 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA L’ENTRATA A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD O ALLA STAZIONE DI VALMONTONE SULLA ROMA-NAPOLI

INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,

SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE,

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

