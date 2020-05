Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI, VENERDI’ 15 MAGGIO RIAPRE LA STAZIONE BARBERINI ANCHE IN INGRESSO,

LA RIAPERTURA TIENE CONTO DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI SULL’EMERGENZA SANITARIA EMANATI DAL GOVERNO, NONCHÉ DEI FLUSSI MASSIMI DI PASSEGGERI STABILITI DALLE NORME REGIONALI.

NELLA STAZIONE SARANNO IN FUNZIONE QUATTRO SCALE SULLE SEI PRESENTI, DUE PER L’INGRESSO E DUE PER L’USCITA.

I CANTIERI

PER LAVORI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA AL CAVALCAVIA DELLA A1,

IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA SOTTOSTANTE DEL RACCORDO ANULARE

SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA ESTERNA AL 39, SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ROMANINA

DA QUESTA SERA E FINO A SABATOLA CHIUSURA SI RENDE NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA PER IL TRAFFICO IN TRANSITO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,

SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE,

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

