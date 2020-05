Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE SULLA TIBURTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VILLALBA, NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUE L’INIZIATIVA DI TRENITALIA RIPARTIAMOITALIA, DAL 18 MAGGIO 38 FRECCE E 16 INTERCITY AL GIORNO GARANTIRANNO UNA MOBILITA’ PIU’ SICURA. RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SONO GIA’ DISPONIBILI OLTRE 3800 TRENI REGIONALI AL GIORNO, CHE ASSICURANO LA MOBILITA’ NEL PAESE

PASSIAMO AI LAVORI

PROSEGUIRANNO FINO AL 5 GIUGNO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE DI FIUGGI

TRA I KM 32+000 E 61+100.

NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI E’ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO

E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00, FESTIVI E PREFESTIVI ESCLUSI

INFINE, RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,

SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE,

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

