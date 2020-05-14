Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO SPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ TORNATO DUNQUE SCORREVOLE TRA APPIA E ARDEATINA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
PASSIAMO AI CANTIERI
FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.
TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUE L’INIZIATIVA DI TRENITALIA RIPARTIAMOITALIA, DAL 18 MAGGIO 38 FRECCE E 16 INTERCITY AL GIORNO GARANTIRANNO UNA MOBILITA’ PIU’ SICURA. RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SONO COMUNQUE GIA’ DISPONIBILI OLTRE 3800 TRENI REGIONALI AL GIORNO.
DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.
E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral