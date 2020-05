Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI

RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI STA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SEGNALATO INFATTI UN VEICOLO IN PANNE TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI.

PASSIAMO AI CANTIERI

SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DEL KM 39+000, A PARTIRE DALLE 22:00 DI QUESTA SERA RESTERÀ CHIUSO LO SVINCOLO ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA; IL TERMINE DELLE LAVORAZIONI DOMANI MATTINA ALLE 6:00.

TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUE L’INIZIATIVA DI TRENITALIA RIPARTIAMOITALIA, DAL 18 MAGGIO 38 FRECCE E 16 INTERCITY AL GIORNO GARANTIRANNO UNA MOBILITA’ PIU’ SICURA. RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SONO COMUNQUE GIA’ DISPONIBILI OLTRE 3800 TRENI REGIONALI AL GIORNO.

DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN UNA REGIONE DIVERSA.

