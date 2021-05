Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 08:45

VIABILITÀ 14 MAGGIO 2021 ORE 08.35 – FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA

SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA OSTIENSE E PONTINA E Più AVANTI TRA CASILINA E BUFALOTTA

FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO E’ CONGESTIONATO AL MOMENTO SONO 4 I CHILOMETRI DI CODA DA INIZIO COMPLANARE

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI

SEGNALIAMO CHE SULLA SALARIA AD AMATRICE LA STRADA E’ CHIUSA PER LAVORI TRA AMATRICE E SALETTA. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN FASCIA ORARIA 14.30-17.30

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO IL NODO DI ROMA RALLENTATO PER ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITà GIUDIZIARIA TRA ROMA TIBURTINA E ROMA TERMINI. RITARDI FINO A 30 MIN

RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE E’ PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA

IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO È IN ZONA GIALLA, RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 05.00

