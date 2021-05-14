Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:45
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VIABILITÀ 14 MAGGIO 2021 ORE 17.35 – ERICA TERENZI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA.
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.
DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN FASCIA ORARIA 14.30-17.30
DA ERICA TERENZI EASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral