Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:45

ANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA.

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN FASCIA ORARIA 14.30-17.30

