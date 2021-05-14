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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:45

di - 14 Maggio 2021 - 17:45

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    VIABILITÀ 14 MAGGIO 2021 ORE 17.35 – ERICA TERENZI
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    ANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
    CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
    SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA.
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
    SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.
    DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN FASCIA ORARIA 14.30-17.30
    DA ERICA TERENZI EASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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