Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 14 MAGGIO 2021 ORE 20.20 – ERICA TERENZI

BUONA SERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

LUNEDÌ 17 MAGGIO 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA.

DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI.

IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, CORSA NON COMPETITIVA, CHE PARTIRÀ ALLE 12 A RIETI CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO GIA’ DALLE 11.30.

AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DI PIAZZA MARCONI E PIAZZA COLOMBA, SEDI DEI LOCALI CENTRI VACCINALI.​

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

DAL LUNEDI AL AL VENERDI DALLE 07.00 ALLE 10.00 E DALLE 14.30-17.30,

ANCHE IL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral