Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E LA A24 ROMA TERAMO.
E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA; RITARDI FINO A 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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