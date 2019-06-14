Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA; PIÙ AVANTI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E AURELIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA; RITARDI FINO A 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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