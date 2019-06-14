Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE. RESTANDO IN ESTERNA MA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
INCOLONNAMENTI POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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