Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.
PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A ROMA AURELIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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