Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO.
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
CODE A TRATTI INFINE SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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