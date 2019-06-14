Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.
QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA LINEA TERMINI CENTOCELLE È MOMENTANEAMENTE RALLENTATA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral