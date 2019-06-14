Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELLA A1 E LA A24, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE DALL’USCITA PER LA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO CON IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CIAMPINO E COLLE MATTIA PER GUASTO TECNICO AL MOMENTO FERMO A TOR VERGATA.
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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