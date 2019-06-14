Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANE TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’USCITA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E, IN SENSO CONTRARIO TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO,
MENTRE NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E LA VIA DEL MARE DIREZIONE L’EUR.
INFINE SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CIAMPINO E COLLE MATTIA PER GUASTO TECNICO AL MOMENTO FERMO A TOR VERGATA
INOLTRE SULLA LINEA FL2 ROMA – SULMONA TRAFFICO SOSPESO FRA CARSOLI E CASTEL MADAMA PER GUASTO ELETTRICO.
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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