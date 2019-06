Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24, MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO,

PERMANGONO NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E LA VIA DEL MARE DIREZIONE L’EUR.

INFINE SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO ANULARE E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA MA PERMANGONO RITARDI,

RESTA SOSPESA INVECE LA LINEA FL2 ROMA – SULMONA FRA CARSOLI E CASTEL MADAMA PER GUASTO ELETTRICO.

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral