Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUTMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTA,’
INIZIAMO CON IL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO CASILINA E DI SEGUITO SEMPRE CODE A TRATTI DA PISANA A GIUSTINIANA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA DA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO
NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL MARE IN DIREZIONE L’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
RESTIAMO SULLA VIA COLOMBO DOVE SI RALLENTA DA VIA DI MEZZOCAMMINOA VIA DI ACILIA IN DIREZIONE MARE
FINIAMO CON VIA PONTINA DOVE PERMANGONO CODE DAL RACCORDO ANULARE AL CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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