Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE

SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO CASILINA E DI SEGUITO SEMPRE CODE A TRATTI DA PISANA A GIUSTINIANA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA ROMA FIUMICINO E L’USCITA TUSCOLANA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA DA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO NEL TRATTO INTERNO FORTI RALLENTAMENTI DA PARCO DE MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE L’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA

FINIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE PERMANGONO CODE DA POMEZIA AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral