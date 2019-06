Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:05 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SULLA A1 ROMA NAPOLI CONTINUANO DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO PERMANGONO CODE DI 3 KM

SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A CASILINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO TUSCOLANA.

FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

INFINE RESTANDO SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE MARE

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

