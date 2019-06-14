Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19:45
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BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA
L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO CODE
SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI NOMENTANA A CASILINA, E DI SEGUITO TRA GLI SVINCOLI LAURETINA E ROMA FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
INFINE SI RALLENTA SULLA NOMENTANA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANUALRAE A TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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