Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19:45

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA

L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO CODE

SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI NOMENTANA A CASILINA, E DI SEGUITO TRA GLI SVINCOLI LAURETINA E ROMA FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

INFINE SI RALLENTA SULLA NOMENTANA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANUALRAE A TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral