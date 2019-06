Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 14 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MANUELA CIAMPI

ANCORA CODE PER L’INCIDENTE RIMOSSO SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI,

RESTANDO SULLA A1 SI RALLENTA TRA BARRIERA ROMASUD E MONTEPORZIO CATONE ANCORA IN DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA E DI SEGUITO NOMENTANA E A24, IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA.

DISAGI PER INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA DI TOR BOACCIANA.

